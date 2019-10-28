درك مستغانم يحبط تمرير قرابة 3 آلاف قارورة خمر ويوقف مروّجين

تمكن عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمستغانم من الإيقاع بشبكة مختصة في المتاجرة غير الشرعية بالمشروبات الكحولية.

وأسفرت العملية عن توقيف شخصين وحجز أكثر من 2900 قارورة خمر.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن ذات العناصر إستغلت معلومات أفضت إلى وضع خطة محكمة التنفيذ وتمكنت من توقيف مركبة نفعية على مستوى الطريق الوطني رقم 11 الرابط ما بين مدينة مستغانم و منطقة عشعاشة بإقليم بلدية خضرة.

وكان على متنها شخصان في الثلاثينيات من العمر تم ضبط بعد اخضاعها للتفتيش على كمية معتبرة من المشروبات الكحولية .

وتم اقتياد الموقوفين إلى مقر الدرك لاستكمال التحقيقات معهما قبل تقديمهما أمام الجهات القضائية للبث في قضيتهم.