درك مستغانم يحجز أزيد من 1600 قارورة “خمر”

تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية مستغانم، مؤخرا من حجز 1643 قارورة من المشروبات الكحولية، في ثلاث عمليات منفصلة.

وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني، اليوم الجمعة، أن العملية الأولى تمت خلال دورية لكتيبة الدرك الوطني لمنصورة.

أين عثر أفراد الدرك الوطني، على 930 قاروة من المشروبات الكحولية كانت معدة للبيع دون رخصة.

في حين قامت كتيبة الدرك الوطني لسيدي علي، بناءا على إتصال هاتفي بالرقم الأخضر.

بحجز 449 قارورة من المشروبات الكحولية التي كان يتاجر بها شخصان يبلغان من العمر “22 و27 سنة”، دون رخصة بدوار شباط.

كما تمكنت ذات الكتيبة بناءا على معلومات من توقيف شخصين آخرين يبلغان من السن “18 و19 سنة” .

تم حجز 264 قارورة مشروبات كحولية، كانت معروضة للبيع بدون رخصة بدوار النعايمية بذات البلدية.

وتم تسليم المحجوزات التي تبلغ قيمتها المالية، أزيد من 276 ألف دينار جزائري .

لمصالح أملاك الدولة بعين تادلس وسيدي علي، في إنتظار إستكمال التحقيقات.

وتقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة، كما تمت الإشارة إليه.