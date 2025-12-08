درك مستغانم يطيح بشبكة تتاجر بالمخدرات ويحجز أموال معتبرة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية مستغانم من الإطاحة بشبكة إجرامية تقوم بترويج ونقل المخدرات الصلبة.

العملية جاءت إثر معلومات مؤكدة واردة إلى السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بمستغانم. مفادها وجود جماعة إجرامية منظمة تقوم بالترويج والنقل للمخدرات الصلبة على محور الطريق الوطني رقم 11 الرابط بين مدينتي وهران ومستغان.

إستغلالا للمعلومة تم وضع نقاط مراقبة، ليتم توقيف المركبة محل المعلومة وبعد تفتيشها تفتيشا دقيقا تم العثور على مبلغ مالي بالعملة الوطنية يفوق 750 مليون سنتيم. موضوعة داخل الصندوق الخلفي للمركبة ليتم توقيف سائقها وإقتيادة إلى مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بمستغانم. لإستكمال إجراءات التحقيق.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية والقيام بتحريات معمقة. اتضح وجود أدلة تثبت أن المشتبه فيه ينشط في المتاجرة بمختلف المخدرات والسموم (الكوكايين). وأن المبلغ المحجوز من عائدات هذه العمليات الإجرامية.

العملية أسفرت عن توقيف 05 أشخاص، مركبة سياحية، مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 7505000 دج ورقة من فئة 2000 دج مزورة وهواتف نقالة.

كما سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة من أجل جناية المتاجرة في المخدرات الصلبة الكوكايين والأقراص المهلوسة بطريقة غير مشروعة. ضمن جماعة إجرامية منظمة مع تبييض الأموال. جنحة عدم التبليغ عن جناية، جنحة حيازة ورقة نقدية مزورة من فئة 2000 دج.

