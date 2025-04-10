درك مستغانم يطيح بعصابة بثّت الرعب وسط المواطنين باستعمال الأسلحة البيضاء

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمزغران ولاية مستغانم بالتنسيق مع الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحاسي مماش. في عملية نوعية من الإطاحة بشبكة إجرامية بثت الرعب وسط ساكنة الولاية.

وقامت الشبكة الإجرامية بسلب الضحايا ممتلكاتهم تحت طائلة التهديد بالعنف وباستعمال الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام والأنواع. مما جعلها حديث العام والخاص ومحل سخط كبير لدى المواطنين عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

العملية جاءت إستغلالا للمعلومات الواردة وباستعمال أساليب البحث والتحري تم التعرف على المشتبه فيهم، ومن خلال وضع خطة محكمة، تم الإطاحة بأربعة أفراد من عناصر هذه الشبكة الإجرامية. بالإضافة كذلك إلى حجز مركبتين سياحيتين، 03 هواتف نقالة، 06 لوحات ترقيم مموهة تستعمل لتضليل المصالح الأمنية.

و بالتنسيق مع الأمن الولائي بمستغانم تم توجيه الضحايا نحو مصالح الدرك الوطني. حيث مكنت هذه العملية من حل 26 قضية عالقة كانت مفتوحة من طرف الجهازين الأمنيين أرتكبت من طرف عناصر هذه الشبكة.

وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم. تم إنجاز ملف قضائي ضد الموقوفين من أجل السرقة باستعمال العنف.

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