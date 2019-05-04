درك مستغانم يفكك ورشة لصناعة البارود ويحجز معداتها

تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمستغانم، من تفكيك ورشة سرية لصناعة البارود، وحجز المعدات التي كانت تستعمل لصناعة

هذه المادة بطريقة غير شرعية، حسبما علم اليوم السبت من خلية الاتصال والعلاقات العامة لذات المجموعة.

وجاءت العملية بعد توقيف سيارة نفعية ببلدية إستيدية، تم خلالها حجز6 كيلوغرامات من مادة البارود،كانت مخبأة بإحكام ومموهة داخل هذه السيارة.

ومكنت التحقيقات التي أجرتها المجموعة الإقليمية للدرك الوطني من إكتشاف مصدر هذه الذخيرة

وتفكيك ورشة سرية لصناعة البارود وحجز مختلف المواد والمعدات التي كانت تستعمل في صناعة هذه المادة بطريقة غير قانونية.

كما قامت ذات المجموعة بتوقيف أربعة أشخاص وتقديمهم للجهات القضائية المختصة

التي أمرت بإيداع أحدهم المؤسسة العقابية فيما وضع المشتبه فيهم الثلاثة الآخرين تحت الرقابة القضائية.