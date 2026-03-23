درك مستغانم يوقف شخصين قاما بمناورات خطيرة بالطريق السريع

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية مستغانم من توقيف شخصين قاما بمناورات خطيرة في الطريق السريع الرابط بين مستغانم ووهران.

وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني، فقد تم رصد مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي لمركبتين يقوم سائقيهما بمناورات خطيرة على الطريق الوطني رقم 11 أ الرابط بين ولايتي مستغانم ووهران. دون احترام أدنى معايير السلامة المرورية معرضين حياتهما وحياة مستعملي الطريق للخطر.

بالاستغلال الأمثل للفيديو من طرف خلية اليقظة بمقر المجموعة للدرك الوطني بمستغانم. وبعد القيام بتحريات معمقة تم التعرف المركبتين وسائقيهما. أين تم توقيفهما من طرف سرية أمن الطرقات للدرك الوطني بمستغانم.

سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق من أجل المناورة الخطيرة، وتعريض حياة الغير للخطر.

