درك معسكر يحجز 250 قنطار نخالة مدعمة

تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بغريس في معسكر، من حجز 250 قنطار من مادة النخالة.

وتمت العملية أثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوادي تاغية، بقيادة قائد الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني بغريس بعملية مداهمة.

وأثناء تواجدهم على مستوى الطريق الوطني رقم 06 في شطره الرابط بين بلديتي غريس ووادي تاغية بالخرجة الجنوبية للبلدية.

ليتم توقيف جرار طريقي نوع رونو يجر مقطورة، وبعد عملية المراقبة والتفتيش تم معاينة بداخل الجرار على كمية مادة النخالة المذكورة سالفا. ورفعت مخالفات تمثلت في عدم مطابقة الفاتورة.

أين تم إخطار الجهات القضائية المختصة، التي أعطت تعليمات بحجز اعتباري للسلعة. وسماع مالكها وإرسال المحضر عن طريق البريد العادي.

ومن جهة أخرى، تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بمعسكر، من حجز 423 قرص نوع بريغابالين سعة 300 ملغ.

وتمت العملية بناءا على معلومات مؤكدة واردة إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمامونية. مفادها قيام احد الأشخاص بحيازة أقراص مهلوسة داخل مسكنه الكائن بشارع مهراز مختار بلدية المامونية.

وبعد استيفاء كل الإجراءات القانونية المتمثلة في تفتيش المسكن محل المعلومة.0 تم العثور على 423 قرص مهلوس نوع بريغابالين سعة 300 ملغ. مخبأة على مستوى علبة الحليب المسحوق الخاص بإبنه في شرفة الغرفة.

ليتم توقيف المشتبه فيه واقتياده إلى مقر الفرقة للتحقيق. حيث تم إخطار الجهات القضائية المختصة التي أعطت تعليمات بفتح تحقيق في القضية وتقديم المعني فور الانتهاء من التحقيق.