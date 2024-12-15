درك معسكر يعثر على كمية كبيرة من الشعير والنخالة مخبأة بمستودع

تمكنت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بمعسكر، من العثور على مادة الشعير والنخالة مخبأة بطريقة غير شرعية بمستودع بمزرعة ببلدية تيزي بولاية معسكر.

وحسب بيان لذات الهيئة، تم تشكيل دورية والتنقل إلى المستودع، مرفوقين بممثلي مديرية التجارة وممثلي المصالح الفلاحية، ممثلي البيئة و ممثلي الصناعة لولاية معسكر.

أين كانت النتيجة إيجابية، حيث تم حجز كمية معتبرة من مادة النخالة قدرت بــ (566.4) قنطار،رومادة الشعير قدرت بــ(08) قنطار.

وكذا 40 قنطار من مادة الفرينة، ومادة رشيم الذرة قدرت بـ6 قنطار، ومادة غذاء حيواني مضغوطة قدرت بـ33 قنطار.

بالإضافة إلى حجز كمية معتبرة مهيئة للتعبئة من مادة النخالة وكمية أخرى معتبرة من مادة الشعير غير معبئة.

ليتم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر بنتائج التفتيش الذي أعطى تعليماته بفتح تحقيق في القضية. مع الحجز العيني للمواد وتعيين مالكها الحارس القضائي ومواصلة التحقيق.