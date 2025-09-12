درك معسكر يفكك شبكة إجرامية تُتاجر بالمهلوسات

تمكنت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالبرج، في معسكر، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في الإتجار بالمواد المخدرة والأقراص المهلوسة.

وحسب بيان لذات الهيئة، تمت العملية عقب تلقي معلومات مفادها وجود كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة. داخل منزل أحد الأشخاص موجهة للإتجار بطريقة غير شرعية.

ليتم التنقل إلى مسكن المشتبه فيه وبالإستعانة بالثنائي السينوتقني إختصاص مخدرات، تم تفتيش المنزل.

أين أسفرت العملية عن حجز 3427 قرص نوع بريقابالين 300 ملغ، 24 قرص مهلوس نوع اكستازي و48 غ من المخدرات كيف معالج. ومبلغ مالي قدره 68000 دج من عائدات البيع وهواتف نقالة.

وتم توقيف المشتبه فيه وسيتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة فور الإنتهاء من التحقيق. من أجل جنحة الحيازة والتخزين والشراء قصد البيع. وتسليم المواد المخدرة والأقراص المهلوسة بطريقة غير شرعية.