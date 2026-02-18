درك معسكر يُطيح بشبكة تنشط في سرقة المواشي والأبقار

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعقاز التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمعسكر. من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تنشط عبر مختلف ولايات الوطن في سرقة المواشي والأبقار.

العملية جاءت على إثر تعرض أحد مواطني المنطقة للاعتداء المتبوع بالضرب والسطو على أبقاره المتمثلة في 11 رأس من البقر و 03 عجول من سلالة أجنبية. من طرف أشخاص ملثمين يجهل هويتهم. من خلال هذا تم تفعيل مخطط سرقة المواشي المسطر من طرف قائد المجموعة.

كما تم استغلال تقنيات التحري الحديثة وتنشيط عنصر الإستعلامات،حيث تم تحديد هوية أفراد العصابة المشتبه فيهم المتكونة من 08 أشخاص. فيما لا يزال 03 آخرين في حالة فرار. تم توقيف الأفراد واقتيادهم إلى مقر الفرقة من أجل مواصلة التحقيق في وقت وجيز.

سيتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة فور الإنتهاء من التحقيق

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور