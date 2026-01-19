درك مغنية يحجز أزيد من 43 كغ من الكيف المعالج

تمكن أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بمغنية من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تنشط في مجال الإتجار غير المشروع بالمخدرات.

وحسب بيان لذات المصلحة، واستغلالا للمعلومات، تم وضع تشكيل أمني بالاستعانة بالثنائي السينوتقني.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية والحصول إلى إذن بتفتيش منزل المشتبه فيه، تم مداهمة المسكن وحجز كمية من المخدرات قدرت بـ 43.800 كلغ، كانت مخزنة ومموهة داخل المنزل.

كما تم تحديد هوية شخص آخر متورط في القضية لا يزال في حالة فرار.

وتم توقيف المعني واقتياده إلى مقر فرقة الأبحاث للدرك الوطني بمغنية. وسيتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مغنية فور الانتهاء من التحقيق.