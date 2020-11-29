درك مغيلة يسترجع عجل ويوقف شخصين من عصابة الماشية على متن سيارة بتيارت

وضع أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمغيلة بولاية تيارت حدا لعصابة إجرامية مختصة في سرقة المواشي.

وتعود وقائع القضية على إثر معلومات مفادها قيام أشخاص بسرقة المواشي على متن مركبة من نوع طويوطا هيلكس رمادية اللون.

لتقوم المصالح المعنية بغلق جميع محاور الطرق، ليتم توقيف السيارة على مستوى الطريق الولائي رقم 3 الرابط بين بلدية مغيلة وسيدي الحسنيو إسترجاع عجل

ومواصلة للتحقيق تم الإتصال بالفرق الإقليمية أين تم إستدعاء ضحايا سرقة المواشي، حيث تعرف أحد الضحايا الساكن بلدية واد ليلي على العجل الذي تم تسليمه إلى مالكه.

ليتم تقديم شخصين متورطين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت أين تم إيداعهما بمؤسسة إعادة التربية و التأهيل بتيارت.