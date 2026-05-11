درك ميلة يوقف شخصين ويحجز كمية معتبرة من الكوابل الكهربائية

تمكن مستخدمو فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بميلة، من توقيف شخصين مشتبه فيهما في سرقة الكوابل النحاسية وحجز قرابة 62 قنطاراً من الكوابل الكهربائية.

وحسب بيان لذات المصالح، تمت العملية أثناء قيام مستخدمي الفرقة بنقطة مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 27 إقليم بلدية حمالة ولاية ميلة.

أين لفت انتباه أفراد السد قدوم مركبة نفعية من ولاية جيجل بإتجاه ولاية ميلة، على متنها شخصين.

وبعد توقيف المركبة وتفتيشها تم العثور على كوابل كهربائية ذات التوتر العالي، يقدر وزنها بحوالي 07 قناطير. مموهة بصناديق بلاستيكية وقطعة من القماش. ليتم توقيف المشتبه فيهما وإقتيادهما إلى مقر الفرقة المواصلة التحقيق.

وبعد إستغلال المشتبه فيهما، تم تفتيش منازلهما أين تم حجز كمية جد معتبرة من الكوابل الكهربائية تقدر بـ 35 قنطاراً.

كما تمديد الإختصاص إلى إحدى الولايات المجاورة لتفتيش منازل شركاتهم. أين جرى حجز رزم من الكوابل الكهربائية يقدر وزنها بحوالي 20 قنطاراً.

وكحصيلة نهائية، أسفرت التحقيقات عن توقيف شخصين فيما بقي شخص ثالث في حالة فرار وحجز 62 قنطاراً من الكوابل الكهربائية.

فيما سيتم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية.