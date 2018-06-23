درك ندرومة يحجز أكثر من 13 ألف قارورة خمر مموهة بـ”الدلاع” في تلمسان

كانت موجهة للتسويق بسواحل الحدود الغربية

تصدت، نهاية الأسبوع المنقضي، الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في ندرومة غربي ولاية تلمسان، لمحاولة تهريب كمية معتبرة من المشروبات الكحولية، إثر مطاردة هوليودية استهدفت شاحنة مشبوهة من نوع “دالتا”، بعدما رفض سائقها الانصياع لأوامر التوقف، وعليه تمت مطاردتها على مسافة قبل أن يتخلى عنها صاحبها في أحد المسالك الترابية الوعرة.

وبعد تطويق الشاحنة وتفتيشها عثر رجال البذلة الخضراء على شحنة كبيرة جدا من الكحول بلغ عددها الإجمالي 13500 قارورة خمر من أنواع مختلفة كانت مضللة بفاكهة “الدلاع” ومخبأة بإحكام في مؤخرة المركبة المرقمة بولاية تلمسان، والتي اتضح من التحريات الأولية أن الخمور المنقولة فيها تم جلبها من ولاية سيدي بلعباس.

وكانت في طريقها إلى مغنية لتأخذ مسارها الأخير بعد ذلك نحو سواحل بورساي، حيث تلقى رواجا كبيرا وسط السواح إلى مرسى بن مهيدي للاستمتاع بمناظره الخلابة وشواطئه الساحرة، وقدرت القيمة الإجمالية للخمور والمركبة المسخرة لنقلها بأكثر من 200 مليون.

وتم على إثرها فتح تحريات معمقة للإطاحة بمهربي المحجوزات والذين انتهزوا فرصة افتتاح موسم الاصطياف في الشواطئ الكبيرة لتسويق سمومهم السائلة، وتعتبر الخمور من أهم الأسباب التي تخلّف وفيات جراء حوادث المرور التي تشهدها المنطقة كل صائفة بعد السرعة والتجاوزات الخطيرة.