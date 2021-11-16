درك واد العنب يسترجع فتاة قاصر تنحدر من سطيف ويوقف 3 أشخاص

استرجعت أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بواد العنب فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 سنة من قبضة مجموعة من المنحرفين.

أين قاموا بابعادها وتحريضها على الفعل المخل بالحياء وفساد الأخلاق وذلك من طرف 3 اشخاص قاصرين وشخص يبلغ من العمر 20 سنة ينحدرون من ولاية عنابة

وتعود وقائع القضية ت نهاية الأسبوع الفارط أين تلقى أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بواد العنب معلومات مفادها وجود فتاة قاصر بحي 2000 مسكن بالمدينة الجديدة ذراع الريش بلدية واد العنب قدمت من ولاية سطيف و بحوزتها مصوغات ذهبية

على الفور تم تنشيط عنصر الاستعلام أين تم التوصل إلى مكان تواجد الضحية أين تم وضع خطة محكمة ليتم على اثرها مباشرة تنقل أفراد الفرقة الاقليمية بواد العنب الى عين المكان و استرجاع الفتاة القاصر و توقيف المشتبه فيهم و اقتيادهم الى مقر الفرقة.

ومواصلة للتحقيق تبين ان المشتبه فيهم تقدموا من الضحية و عرضوا عليها المساعدة و التي كانت ضحية نصب و احتيال من قبل شابين ، بعد تعريف الفتاة القاصر تبين أنها محل ابحاث في فائدة العائلات من فرقة الفئات الهشة لامن ولاية سطيف.

هذا وقد تم تحسيسها من طرف فرقة حماية الأحداث و ارجاعها لاهلها بصحة جيدة ، كما تم استرجاع المصوغات الذهبية المسروقة و تسليمها لاهل الضحية

و بعد تقديم المشتبه فيهم امام الجهات القضائية المختصة تم ايداع شخص الحبس المؤقت و وضع الشخصين الآخرين تحت الرقابة القضائية.