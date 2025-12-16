درك ورقلة يحجز أسلحة تقليدية وأجهزة حساسة بإحدى مزارع سيدي خويلد

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية ورقلة، من حجز أسلحة تقليدية وأجهزة حساسة بمزارع سيدي خويلد.

العملية جاءت في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها عبر إقليم إختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بورقلة، وبناء على معلومات واردة إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي خويلد مفادها وجود أسلحة وأجهزة حساسة بإحدى المزارع التي تحتوي على منزلين.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية الخاصة بتفتيش المزرعة تم تشكيل دورية ومداهمة المزرعة. حيث أسفرت العملية عن حجز مسدس آلي ومخزن خاص به، مسدسين تقليديين، بندقية صيد ومنظار خاص بها،طائرة “درون” بجميع لواحقها، أجهزة اتصال لاسلكية، خراطيش وكمية من البارود، كبسولات خاصة بالخراطيش،2547 جهاز مراقبة (كاميرات) من مختلف الأنواع، و2160علبة من البخور أجنبية الصنع، كما تمتوقيف صاحب أحد المنازل فيما يبقى المشتبه فيه الثاني في حالة فرار.

الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي خويلد فتحت تحقيقاً في القضية. وسيتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة بعد استيفاء الإجراءات القانونية.

