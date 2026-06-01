درك ورقلة يفكك شبكة إجرامية ويحجز أزيد من 12 قنطاراً من النحاس

تمكن مستخدمو المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بورقلة، من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 5 أشخاص، وحجز كمية معتبرة من مادة النحاس تقدر بأزيد من 12 قنطاراً، بالإضافة إلى نفايات حديدية ومبلغ مالي قدره 350000 دج.

وحسب بيان لذات المصالح، جاءت العملية على إثر قيام أفراد فصيلة أمن الطرقات للدرك الوطني بحوض الحمراء. وإيقاف شاحنة كانت قادمة من إتجاه بلدية البرمة نحو مدينة حاسي مسعود.

وبعد تفتيش الركاب والشاحنة التي كانت تحمل على متن صندوقها الخلفي خردوات عامة. تم العثور على مادة النحاس على شكل أسلاك نحاسية والمقدرة بحوالي 12 قنطارا. كانت مخبأة بإحكام في الجهة الأمامية لصندوق الشاحنة تحت قطع الحديد والقارورات البلاستيكية. على إثر ذلك تم توقيف الشخصان وإقتيادهما من أجل استكمال التحقيق.

وبعد إستغلال الأشخاص الموقوفين وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا. تم تفتيش إحدى الحظائر تنشط بطريقة غير قانونية بقرية الباقل بلدية حاسي مسعود،. وتم التعرف على 03 أشخاص آخرين شاركوا في العملية لا يزالون في حالة فرار.

وبعد الإنتهاء من التحقيق تم تقديم جميع الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة من أجل جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد الجناية أو أكثر وجناية سرقة بالتعدد وإستحضار مركبة التيسير فعلهم وتسهيل هروبهم.

