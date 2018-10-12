درك ورقلة يوقف ثلاثة أشخاص إقتحموا إبتدائية بالقوة ونشروا الرعب داخلها

تمكن عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بورقلة، من توقيف ثلاثة أشخاص قاموا بإقتحام إبتدائية بحي سكرة بالقوة، أثناء إحتفالات عيد المعلم .

وتعود تفاصيل قضية الإقتحام للإبتدائية بمناسبة الإحتفال بعيد المعلم من أجل حضور الإحتفالات بالقوة، وهو ما تسبب في إفساد الحفل.

حيث تم طردهم بالرغم من تهديداتهم لمسؤولي الإبتدائية، لينظم شخص ثالث لهم و قام بالتهجم على المعلمين و مسيري المؤسسة.

وهو ماجعل المسييرين لها يقومون بإستدعاء مصالح الدرك، ليقوم بالفرار بعدها، و يتم فتح تحقيق في القضية و الشروع في عملية البحث عنه.

ليتم مداهمة منزله على الساعة الخامسة صباحا، حيث حاول الفرار من خلال القفز من الطابق الثاني لمنزل جاره، تسبب في إصابته بكسر

أين تم توقيفه و نقله إلى مستشفى محمد بوضياف بالولاية، من أجل علاجه.

فيما تم توقيف المتهمين الأخرين في نفس اليوم، ليتم تحويلهم إلى وكيل الجمهورية، الذي أحالهم على قاضي التحقيق.

الذي أمر بإيداع المتهمين الحبس، فيما إستفاد المتهم الثالث الذي كان خارج المدرسة من الإستدعاء المباشر.