درك وطني: نداء بخصوص مشتبه فيه متورط في قضية نصب واحتيال

وجهت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر نداء للمواطنين بخصوص مشتبه فيه متورط في قضية نصب واحتيال ومتابع في قضية تكوين جمعية أشرار. داعية كل من يكون قد وقع ضحية له التقدم لدى محكمة الشراقة لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة.

وجاء في النداء المرفق بصورة الشخص المعني، أنه “طبقا لأحكام المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية. وعملا بمحتوى الإرسالية الصادرة عن وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة. فإن المسمى (ف. ت) المدعو باديس. متابع من أجل قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة والتدخل بغير صفة في وظيفة عسكرية. بالإضافة كذلك إلى إنتحال مهنة منظمة قانونا أو صفة حددت السلطة شروط منحها”.

وفي هذا الصدد –يضيف ذات المصدر — فإن كل من تعامل مع المشتبه فيه بصفته شاهدا أو ضحية النصب والاحتيال مدعو إلى الإتصال بمكتب قاضي التحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة الشراقة. لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال”.