درك وهران يحبط تمرير أزيد من 3900 قارورة خمر

تمكنت عناصر من فصيلة الامن والتدخل ببطيوة في وهران من حجز 3912 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والاحجام.

العملية تمت بنقطة مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 11 الرابط بين جسر دوار الحواورة ببطيوة وجسر الشهايرية بعين البية.

اين تم توقيف شاحنة من نوع “كيا” كانت قادمة من ولاية وهران باتجاه ولاية مستغانم.

وعقب تفتيش المركبة تم ضبط بداخلها كمية معتبرة من المشروبات الكحولية بالصندوق الخلفي قدرت ب 3912 وحدة من مختلف الأنواع والاحجام.

وتمثلت الكمية المحجوزة في 2328 قارورة جعة نوع بوفور سعة 50 سل، 960 قارورة جعة نوع 33 سعة 50 سل.

كما تم العثور على 384 قارورة سعة 33 سل و240 علبة كرتونية نبيذ احمر سعة 01 لتر.

ليتم اقتياد صاحبها الى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببطيوة لاستكمال التحقيقات معه قبل البث في قضيته أمام العدالة.