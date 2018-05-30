درك وهران يحبط تهريب أكثر من 45 كلغ من الكيف المعالج 

تمكنت عناصر من مجموعة الدرك الوطني وهران في عمليتين نوعيتين من إحباط تمرير أكثر من 45 كلغ كيف معالج مع حجز 5 سيارات كانت تستعمل في نقل المخدرات.

وتوقيف 13 مهربا مع استرجاع نحو 295 مليون سنتيم تعتبر من عائدات المتاجرة بالسموم.

العملية الأولى التي نفذتها عناصر الدرك الوطني تمت على مستوى حي البلاطو بوهران استغلالا لمعلومات تفيد بمحاولة تمرير وترويج كمية معتبرة من المخدرات.

حيث وبعد خطة محكمة التنفيذ تم الإيقاع بالعصابة اين تم بعد إخضاع سيارة من بين الثلاثة سيارات التي كان على متنها 3 أشخاص للتفتيش الدقيق.

تم العثور على 24 كلغ كيف معالج كانت مخبأة بعجلة المركبة.

في عملية موازية وفي اليوم نفسه تمكنت مصالح الدرك الوطني من إحباط تمرير أكثر من 21 كلغ كيف معالج في حاجز تابت الدرك على مستوى منطقة بوتليليس.

اين تم إلقاء القبض على 10 مهربين وحجز سيارتين فيما تم استرجاع 295 مليون سنتيم من عائدات المتاجرة بالمخد