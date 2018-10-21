درك وهران يحجز 38 جات سكي في مداهمة لمستودع بعين الترك

تمكنت في عملية نوعية عناصر من مجموعة الدرك الوطني بوهران من حجز مجموعة معتبرة من دراجات الجات سكي لازالت التحقيقات جارية للوقوف على حيثياتها.

وحسب بعض المصادر المطلعة فالعملية تم تنفيذها من قبل عناصر من مجموعة الدرك لوهران عقب تحريات مكثفة.

حيث وبعد إستيفاء الإجراءات القانونية وأخذ إذن من وكيل الجمهورية بمداهمة مكان المحجوزات على مستوى منطقة عين الترك.

أين تم ضبط 38 دراجة من نوع جات سكي بمستودع لا يحوز صاحبها على وثائق ملكيته لها.

وقد تم توقيفه وتحويله إلى مقر الدرك لاستكمال التحقيقات معه.