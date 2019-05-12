درك وهران يحجز 70 كلغ من الجبن الطري والكاشير الفاسدين

تمكنت عناصر من السرية الإقليمية لأمن الطرقات التابعة لمجموعة الدرك الوطني بوهران،من حجز 70 كلغ من مادتي الجبن الطري والكاشير

غير صالح للإستهلاك،أثناء قيام ذات العناصر بخدمة خاصة بشرطة الطريق على مستوى الطريق الوطني رقم 11 الرابط بين مدينتي مستغانم ووهران.

وتحديدا مقابل مصنع الحديد والصلب “توسيالي ين ام” الإشتباه في مركبة تجارية من نوع “فاو” تم توقيف صاحبها

حيث وبعد مراقبة الوثائق الإدارية والأجهزة التقنية الخاصة بالمركبة مع إخضاعها لتفتيش دقيق تم ضبط على متنها

حوالي 10 كلغ من جبن الطبخ منتهي الصلاحية، بالإضافة الى 60 كلغ من مادة الكاشير، بدون إمتلاك صاحبها لفاتورة الشراء

ليتم حجز المركبة والسلعة وإقتياد المشتبه فيه إلى مقر السرية الإقليمية لأمن الطرقات التابعة للدرك الوطني لإستكمال التحقيقات معه.