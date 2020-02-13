درك وهران يحجز 73 قنطار كيف و109غ كوكايين خلال 2019

كشف قائد المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بوهران عن تسجيل وحداته العملياتية الناشطة على مستوى اقليم الولاية سنة 2019، حجز أكثر من 73 قنطارا من الكيف المعالج.

بالإضافة إلى أزيد من 109غ كوكايين و21048 قرصا مهلوس، من مختلف الأنواع، كما تم ايداع 175 متورطا من أصل 437 موقوفا في 335 قضية معالجة.

المقدم حقاص محمد، أكد في حصيلة نشاط وحداته لسنة 2019 فيما يخص أمن الطرقات، عن انخفاض في حوادث المرور بفارق 51، مقارنة بسنة 2018، جراء تكثيف دوريات المراقبة والاجراءات الردعية المنفذة على مستوى طرقات الولاية.

مشيرا إلى تسجيل 142 حادث مرور في نفس الفترة، أسفر عن مقتل 45 شخصا واصابة 215 آخرين.

فيما أكد أن العامل البشري يعد السبب الرئيسي في حوادث المرور، بنسبة 94.65 بالمائة.

كما سجلت وحدات المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بوهران خلال 2019، في مجال الشرطة القضائية وخاصة ما تعلق بالجنايات والجنح المركبة ضد الأشخاص، 1277 قضية بفارق 271 مقارنة بسنة 2018.

وتم توقيف من خلال هذه القضايا، 3197 شخصا، اودع منهم 789 الحبس.

فيما تم معالجة 15 قضية قتل ومحاولة القتل، أوقف فيها 23 شخصا، أودع منهم 22 متورطا، ووضع واحد تحت الرقابة القضائية.

دون الحديث عن قضايا سرقة المواشي والمركبات، والتي انخفضت مقارنة بسنة 2018 بفارق واحد إلى 6 على التوالي.

فيما سجلت 9 قضايا خاصة بتزوير العملة، و21 قضية خاصة بتزوير وثائق المركبات.

وفيما يتعلق بالجرائم الاقتصادية، فقد سجلت وحدات المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بوهران، 45 قضية عولجت منها 39 قضية ولاتزال 6 قضايا قيد التحقيق.

فيما تم توقيف 59 شخصا، أودع منهم 44 متورطا الحبس، ووضع7 تحت الرقابة القضائية، فيما استفاد 8 من الإفراج.

وتمثلت التهم في ابرام صفقات مشبوهة، وتحويل مواد اولية عن وجهتها الأصلية المدعمة، واختلاس أموال عمومية وتزوير العملة الصعبة.