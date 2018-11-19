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درك وهران يسترجع أزيد من 80 كيسا من الخرطان بحوزة شخصين

أخبار الجزائر
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درك وهران يسترجع أزيد من 80 كيسا من الخرطان بحوزة شخصين
بقلم كريمة سواق

تمكنت عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوادي تليلات في وهران، من القاء القبض على شخصين وإسترجاع 83 كيسا من حبوب الخرطان تم السطو عليها من مزرعة.

وتمت هذه العملية الناجحة لعناصر الفرقة الإقليمية، بعد شكوى تقدم بها المدعو “د.م” تفيد بإستيلاء عصابة على 104 كيس من الخرطان

وأبواب ألمنيوم من مزرعته الواقعة بمنطقة سي إبراهيم بوادي تليلات حيث وبعد فتح تحقيقات معمقة.

تمكنت ذات عناصر الفرقة من إسترجاع 83 كيسا كانت مخبأة داخل مستودع مع توقيف كل من من “ط.ب” وشريكه “ش.س”.

اللذين تم اقتادهما لمقر الدرك لاستكمال التحقيقات معهم قبل تقديمهما أمام العدالة.


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