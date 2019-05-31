درك وهران يضبط أزيد من 1.7 مليون علبة “شمة” بورشة سرية

تمكنت أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في وهران،بمصادرة أكثر من1.7 مليون علبة من التبغ،تم إكتشافهم بورشة سرية لصناعة هذه المادة،

وبعد إستفاء جميع الإجراءات القانونية وبواسطة إذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة قديل

قام أفراد الدرك الوطني الثلاثاء المنصرم بتحديد مكان الورشة وتفتيشها، حسبما أفاد بيان لذات السلك النظامي، اليوم الجمعة .

حيث تقع على مستوى المنطقة الصناعية حاسي عامر التابعة لبلدية حاسي بونيف، وفق ذات المصدر .

وقام المحققون في عين المكان بمصادرة 25 طنا من المادة الأولية لصناعة “الشمة”،15 طنا من نوع ”دياتومي”،حوالي 1.755.680 علبة لمختلف أنواع التبغ.

كما تمكن أفراد الدرك الوطني أيضا من إكتشاف 174 دلو من مادة التبغ مجهزة للتوضيب كل دلو يزن 14كلغ

و ست آلات لصناعة مادة التبغ، ليتم فتح تحقيق للتعرف على ملابسات القضية، كما أشير إليه.