درك وهران يضبط 3 قصر تنقلوا من البليدة للحرقة

نجحت عناصر الدرك الوطني لوهران، في إلقاء القبض على ثلاثة قصر ،تنقلوا من البليدة للحرقة سرا، انطلاقا من شواطئ وهران.

بعد إبلاغ فرقة السكك الحديدية للبليدة، نظيرتها بوهران عن اختفاء قاصر، لا يتعدى الـ 16 سنة، وردت معلومات عن تنقلهم على متن القطار العامل بخط الجزائر العاصمة – وهران.

وبعد تفعيل عنصر الاستعلام من قبل عناصر الدرك، وغلق كافة مخارج محطة السكك الحديدية لوهران، مع تشكيل دوريات راجلة.

لفت انتباههم 3 أطفال قصر، بالقطار القادم من الجزائر العاصمة، كانوا لوحدهم على متنه، وبحوزتهم بعض الأغراض، ظهرت عليهم علامات الخوف والارتباك.

وبعد اقتراب عناصر الدرك منهم، تبين بعد توقيفهم، أن أحدهم هو نفس الطفل المبلغ عن اختفائه، كان رفقة طفلين آخرين.

وبعد التحقيق، كشفوا تخطيطهم للهجرة غير الشرعية، عن طريق البحر، انطلاقا من سواحل وهران، لبلوغ الضفة الأخرى.

وقد تم اقتيادهم إلى مقر الدرك، لاستكمال التحقيقات، قبل تسليمهم لذويهم.