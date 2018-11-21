درك وهران يطيح بشبكة تروج المخدرات

تمكنت مصالح الدرك الوطني لوهران من تفكيك شبكة تحترف الإتجار وترويج المخدرات تضم ستة أفراد، حسبما أفاد به بيان لذات السلك النظامي، اليوم الأربعاء.

وأوضح ذات المصدر، أن هذه العملية التي تمت، أمس الثلاثاء، بناء على إستغلال معلومات وردت إلى مصالح الدرك الوطني.

قد سمحت بحجز أزيد من 2.5 كلغ من مادة الكيف المعالج.

وكان أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني لسيدي الشحمي قد وضعوا تشكيل أمني

تحسبا لتوقيف سيارة محل المتابعة وذلك على مستوى نقطة تقاطع الطريقين الولائيين رقم 101 و135 ببلدة الأمير عبد القادر.

حيث أسفرت عملية تفتيشها بعد توقيف صاحبها، إلى ضبط كمية من الكيف المعالج قدرها 2 كلغ و300 غرام.

وتم توقيف 5 شركاء للموقوف الى جانب ضبط 240 غرام من نفس المادة داخل منزل أحدهم بعد تنفيذ أمر قضائي بالتفتيش.

ويتم المواصلة في التحقيق في حيثيات هذه القضية من طرق نفس الجهاز الأمني.