درك وهران يطيح بعدة شبكات ويحجز أزيد من 3 آلاف قرص صاروخ

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران في عمليات متفرقة نُفذت بناءً على تحريات ميدانية دقيقة. من تفكيك عدة شبكات إجرامية تنشط في مجال المتاجرة غير المشروعة بالمؤثرات العقلية.

وقد أسفرت هذه العمليات عن توقيف 19 شخصا يشتبه في تورطهم ضمن هذه الشبكات مع حجز 3391 قرصا مهلوسا من نوع “بريغابالين” المعروف محليا باسم “الصاروخ” كانت موجهة للترويج.

كما تم ضبط كميات من المخدرات ومبالغ مالية قدرت بـ 414 ألف دينار جزائري. بالإضافة إلى سيارتين سياحيتين، دراجة نارية وعدد من الهواتف النقالة التي يشتبه استعمالها ضمن نشاط الشبكات.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة لمتابعتهم بتهم تتعلق بجناية حيازة ونقل المؤثرات العقلية بغرض المتاجرة.

وتأتي هذه العمليات في إطار الجهود المستمرة لمصالح الدرك الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة وحماية الشباب من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية.

