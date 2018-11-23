درك وهران يعثر على زورق مطاطي وكمية من البنزين مهيئين للحراڤة

عثر أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لوهران، على زورق مطاطي وكمية من البنزين بشاطئ البرج الأبيض، ببلدية عين الكرمة.

وحسبما أورده ذات السلك الأمني، اليوم الجمعة، فقد تم العثور خلال دورية، مساء الخميس، على زورق مطاطي.

و16 دلو مملوء بالبنزين من سعة 20 لتر، وبوصلة كانت مخبأة داخل الأحراش بالقرب من الشاطئ المذكور.

واستنادا الى ذات المصدر، فإن هذا العتاد المحجوز كان سيستعمل في عملية إبحار غير شرعي لبعض الشباب.

انطلاقا من شاطئ البرج الأبيض ببلدية عين الكرمة نحو الضفة الأخرى.

وقد فتحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الكرمة تحقيقات حول ملابسات القضية.