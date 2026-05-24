درك وهران يفكك شبكة متخصصة في سرقة المواشي ويسترجع 8 رؤوس

تمكن مستخدمو الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقديل التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة المواشي.

وحسب بيان لمصالح الدرك، القضية جاءت بناء على شكوى حول سرقة 08 رؤوس أغنام. 07 منها من سلالة محلية و 01 مستوردة. على إثر ذلك تم تنشيط عنصر الاستعلامات واستغلال تقنيات التحقيق الحديثة. حيث تم تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهما وحجز المركبة المستعملة. مع استرجاع رؤوس الأغنام المسروقة.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قديل من أجل جنحة السرقة بتوافر ظرفين أو أكثر.

