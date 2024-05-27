درك وهران يفكك شبكة مخدرات دولية ويحجز كوكايين واكستازي ووثائق هوية مزورة

تمكنت عناصر من فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بوهران، من تفكيك شبكة إجرامية دولية منظمة مختصة في المتاجرة بالمخدرات والاقراص المهلوسة.

وتمت العملية النوعية لذات العناصر، استغلالا لمعلومات تفيد بنشاط الشبكة الإجرامية في تهريب والمتاجرة بالمخدرات تم على اثرها تكثيف التحريات للايقاع أفرادها.

وبعد تتبع لتحركات سيارات مشبوهة، تم توقيف 6 اشخاص مشتبه بهم تتراوح اعماوهم ما بين 35 و61 سنة ينحدرون من عدة ولايات.

فيما تم حجز خلال العملية 1 كلغ و140غ كيف معالج، 780 قرص اكستازي، 50 غ كوكايين و6.5 غ من مادة بيضاء ممزوجة بالكوكايين.

و6 سيارات بتجويفات مهيأة لنقل المخدرات، وثائق هوية مزورة، 300 مليون سنتيم و1000 اورو الي جانب حجز لوحات ترقيم مزورة وهواتف نقالة.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المتهمين امام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بجناية تهريب مخدرات ضمن شبكة إجرامية منظمة، تزوير وثائق وتبيض الاموال.