درك وهران يكتشف ورشة سرية لصناعة “المايوناز” بحي خميستي

تمكنت عناصر من فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بوهران من اكتشاف ورشة سرية لصناعة مادة المايوناز.

وتم تفتيش الورشة أين تم ضبط منتوج جاهز وموجه للاستهلاك متمثل في 1580 قارورة ليمون، 1356 خردل إيجون، 756 قارورة مايوناز زجاجية، 1224 قارورة مايوناز بلاستيكية، 620 قارورة كيتشوب، 120 قارورة صلصة هريسة، 486 حليب مركز محلي كرمال، 1836 قارورة صلصة سلطة إلى جانب مواد أولية متمثلة في 208 قارورة زيت إليو05 لترات، 75 كيسا من مادة الملح بوزن 1 كلغ، 100 كيس بلاستيكي لمادة السكر بوزن 1 كلغ، 30علبة طماطم وزن 2 كلغ، 10كلغ مادة أولية نوع إيلترا، 13 كلغ من مادة أولية نوع تتبيلة هدان، 25 كلغ مادة أولية نوع قلاقسيون، 10 كلغ مادة أولية نوع قلافيد و25 كلغ مادة أولية حليب لحظة بالإضافة إلى علب تعبئة متمثلة في 700 قارورة زجاجية خاصة بتعبئة مادة الميوناز، 250 قارورة بلاستيكية خاصة بتعبئة مادة الميوناز، 200 قارورة خاصة بتعبئة مادة كيتشوب، 500 قارورة بلاستيكية خاصة بتعبئة مادة صلصة السلطة، 936 وعاء زجاجي خاص بتعبئة مادة خردل إيجون، 205 علبة ورقية فارغة مخصصة لتعبئة مواد الكيتشوب، المايوناز، صلصة السلطة وخردل إيجون، 17500 لاصقة خاصة بالعلامة التجارية ونوع المادة و24 وحدة شريط خاص بالعلامة التجارية.

فيما تم العثور أيضا على 16 آلة مستعملة في صناعة المواد السالفة الذكر.

ليتم تحرير محاضر بعد رفع مخالفات استغلال منشأة مصنفة وشهادة الاعتماد الصحي للمؤسسات التي يكون إنتاجها مرتبط بمنتجات ذات مصدر حيواني نوع حليب مركز بدون رخصة.

وعدم حيازة محطة معالجة المياه القذرة والملائمة لكل مؤسسة صناعية لها إفرازات سائلة واستعمال علامة تجارية بدون رخصة.

وعدم احترام شروط سلامة المتوجات الغذائية من التلف أثناء التخزين، عدم حيازة رخصة اقتناء أجهزة حساسة متمثلة في كاميرات مراقبة.

وتم الحجز العيني للمواد فيما لا يزال التحقيق متواصلا من طرف فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بوهران.