درك وهران يوقع بمتورّط في اختطاف شاب وتعذيبه في البليدة

كان بصدد الإبحار سرا نحو الضفة الأخرى

تمكنت عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، من إحباط محاولة إبحار سري لشخص متورط في عدة عمليات إجرامية ومحل أمرين بالقبض على مستوى منطقة “كناستال” في وهران.

الموقوف البالغ من العمر 38 سنة، والذي تمت الإطاحة به، أمس، في وهران بينما كان بصدد الإبحار سرا إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، انطلاقا من إحدى شواطئ الولاية، أفضت التحقيقات معه إلى تحديد هويته، أين تبين أنه كان محل بحث بعد صدور في حقه أمرين بالقبض، عقب تورطه، الشهر الماضي، في اختطاف الشاب “أيمن” بينما كان متوجها لشراء بعض الأغراض لعائلته، حيث أغمي عليه، بعدما قام بضربه على مستوى الرأس، حسب تصريحاته لقناة “النهار”، قبل نقله إلى مكان مجهول ببلدية العفرون في ولاية البليدة وتكبيله وتسليط عليه شتى أنواع التعذيب والتنكيل.

علما أن قضية الشاب “أيمن” لقيت تعاطفا كبيرا من قبل المواطنين على المستوى الوطني، بعد بث تفاصيل عملية اختطافه وتعذيبه من قبل جاره المعروف بجرائمه في المنطقة، وكان محل بحث من قبل الجهات الأمنية قبل الإيقاع به في وهران بينما كان يحاول “الحرڤة” إلى الضفة الأخرى.