درك وهران يوقف خمسة متورطين ويحجز818 قرص إكستازي

تمكنت عناصر من الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بوهران ، من إحباط محاولة تمرير أكثر من 800 قرص مهلوس من نوع إكستازي.

بعد استغلال لمعلومات تفيد بنشاط شبكة مختصة في ترويج المخدرات والمهلوسات، فبعد تكثيف التحريات وترصد تحركات المشتبه فيهم تم وضع خطة محكمة التنفيذ.

أسفرت عن توقيف 5 أشخاص ينتمون للعصابة كانوا على متن سيارة من نوع “سامبول”، فبعد إخضاع السيارة والأشخاص لتفتيش دقيق، تم حجز 818 قرصا مهلوسا من نوع إكستازي.

إضافة الى كمية من المخدرات من نوع كيف معالج، بخاخة غاز مسيل للدموع، مع استرجاع سيارتين سياحيتين.

تم تحويل الموقوفين إلى مقر الدرك لإستكمال التحقيقات معهم قبل تقديمهم أمام الجهات القضائية.