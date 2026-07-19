درك وهران يوقف شخصين ويحجز أكثر من 113 ألف قرص مهلوس

تمكن مستخدمو مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بوهران من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة تمتهن الترويج والمتاجرة في هذه السموم.

وحسب بيان لذات المصالح، تمت العملية، بالتنسيق مع فرقة أمن الطرقات للدرك الوطني بواد تليلات. على إثر توقيف مركبة مشكوك فيها. وبعد تفتيشها تم العثور داخل تجاويفها على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.

ومواصلة للتحقيق، تم تتبع نشاط المتورطين، وبعد تمديد الإختصاص إلى إحدى الولايات الجنوبية. تم وضع خطة محكمة أفضت إلى توقيف شخصين من عناصر الشبكة. وحجز كمية أخرى من الأقراص المهلوسة لتبلغ الكمية الإجمالية 113.100 مؤثر عقلي نوع بريغابالين إضافة إلى حجز مركبتين وأسلحة بيضاء.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية. من أجل جناية المتاجرة بالمؤثرات العقلية عن طريق الشحن والنقل في إطار جماعة إجرامية منظمة.