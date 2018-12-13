درك وهران يوقف عصابة مختصة في ترويج المهلوسات

تمكنت عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبئر الجير غرب بوهران في إطار المجهودات المبذولة لمحاربة كل بؤر الجريمة والفساد عقب حجز في عملية سابقة 79 قرصا مهلوسا من نوع ريفوتريل.

وتوقيف 3 مروجين من الإطاحة بشخص آخر إستغلالا لادلاءات الموقوفين.

حيث وبعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية تم وضع خطة محكمة التنفيذ من قبل ذات الفرقة بالإستعانة لفصيلة السبنوتقني وفصيلة الامن والأهل رقم 01 لبئر الجير.

أين تم إلقاء القبض على المتهم الرابع بينما كان على متن سيارة سياحية من نوع “بولو” بحي الصباح التابعة لبلدية بئر الجير.

تم ضبط بعد إخضاعها لتفتيش دقيق 440 قرصا مهلوسا إلى جانب مبلغ مالي يقدر ب 17 مليون سنتيم يعتبر من عائدات المتاجرة بالمخدرات.

وقد تم إقتياد المتهم إلى مقر الدرك لإستكمال التحقيقات معه قبل تقديمه رفقة شركائه أمام الجهات القضائية للبث في قضيتهم.