درك وهران يُطيح بعدة شبكات إجرامية ويوقف 8 أشخاص

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران في عمليات متفرقة من الإطاحة بعدة شبكات إجرامية وتوقيف عدد من مروجي المخدرات، على مستوى أحياء ولاية وهران.

وحسب بيان لذات المصالح، تم خلال هذه العمليات، حجز المخدرات والمؤثرات العقلية التي كانت موجهة للترويج.

وجاءت هذه العمليات،بناء على عمل ميداني وتحريات مكثفة واستغلال أمثل لعنصر الإستعلام. حيث أفضت إلى توقيف 8 أشخاص من بينهم مسبوقين قضائيا مع حجز 3 كلغ من الكيف المعالج.

بالإضافة إلى حجز 8600 كبسولة من المؤثرات العقلية مختلفة الأنواع، ومبلغ مالي قدره 288 مليون سنتيم من عائدات الترويج، وسيارتين سياحيتين، أسلحة بيضاء وهواتف نقالة.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة حول جناية حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية من أجل المتاجرة، العرض، البيع والوضع للبيع في إطار جماعة إجرامية منظمة.