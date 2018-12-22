درك ڤالمة يحرر مراهقة ووالدتها احتجزهما 4 أشخاص لاغتصابهما

الخاطفون أطلقوا كلبين شرسين على أفراد الدرك خلال اقتحام منزلهم

نجحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببومهرة أحمد بڤالمة في تحرير فتاة قاصر ووالدتها من مخالب 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و27 سنة ينحدرون من ولاية ڤالمة.

تعود حيثيات هذه القضية إلى تاريخ 19 ديسمبر الماضي وبالتحديد على الساعة الواحدة صباحا، أين تلقى أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بڤالمة، مكالمة هاتفية عبر الخط الأخضر 1055 مفادها قيام مجهولين باقتياد امرأتين بالعنف.

وفور تلقي أفراد الفرقة البلاغ تم تنشيط عنصر الاستعلام، ليتم التوصل إلى مكان تواجد الضحيتين، واستغلالا للمعلومات المتحصل عليها تم تشكيل دورية والتنقل إلى موقع منزل مشبوه برفقة أفراد فصيلة الأمن والتدخل، أين تمت محاصرته.

وبعد الحصول على إذن بالتفتيش تم اقتحام المنزل، إلا أنه خلال عملية توقيف المشتبه فيهم أبدوا مقاومة شديدة وعنيفة، حيث قاموا بتحريض كلبين الأول من سلالة هجينة من نوع «بوكسار» والثاني من سلالة الراعي الألماني للاعتداء على أعوان القوة العمومية، ليتم توقيفهم واقتيادهم إلى مقر الفرقة وتحرير الفتاة ووالدتها.

ومواصلة للتحقيق، تبين أن المشتبه فيه «ز.م» تقدم من الضحيتين وعرض عليهما المساعدة والمبيت عنده في بيته العائلي كونهما تعيشان بالشارع، إلا أنه تم استدراجهما وأخذهما إلى بيت مهجور بداخله بقية المشتبه فيهم الثلاثة.

ويتعلق الأمر بكل من المسمى» ب.ح» و«ح.م» و«م.ت» يحتسون الخمر ويتعاطون المخدرات، محاولين الاعتداء جنسيا على الفتاة بالقوة بعد أن قاموا بتهديدهما بواسطة أسلحة بيضاء.

أين تم حجز 3 سكاكين و3 قواطع ورق ومفك براغي وعصا خشبية وبقايا سجائر مخدرات وورق خاص بلف وحشو سجائر المخدرات. المشتبه فيهم تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة التي أمرت بإيداعهم الحبس.