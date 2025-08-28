درك أم البواقي يحجز قرابة 23 ألف كيس من الشمة المقلدة ويوقف شخصًا

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي ممثلين في الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببريش. من حجز كمية معتبرة من التبغ للترشق (شمة) وتوقيف شخص.

العملية جاءت على إثر معلومات مؤكدة، مفادها محاولة تمرير كمية معتبرة من الشمة المقلدة بواسطة وسيلة النقل “شاحنة نوع JMC”. انطلاقا من بلدية بريش ولاية أم البواقي اتجاه ولاية سوق أهراس عبر الطريق الوطني رقم 80.

إستغلالا للمعلومة و بعد تنشيط عنصر الاستعلام تم تحديد مكان تواجد الشاحنة محل المعلومة. وبعد وضع خطة محكمة من طرف مصالحنا تم توقيف الشاحنة. و بعد إجراء عملية التفتيش الدقيق تم العثور على كمية معتبرة من الشمة المقلدة و المقدرة بـ 22800 كيس نوع (شرقية - خضراء). على الفور تم حجز البضائع و توقيف سائق الشاحنة البالغ من العمر 33 سنة.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا فيما ستسلم المحجوزات إلى المصالح المعنية.