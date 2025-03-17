درك الشلف يُتلف 223 برميلاً لمخلّلات وزيتون غير صالحة للاستهلاك

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية الظهرة من اكتشاف ورشة سرية لإعداد وتصبير المخللات والزيتون بطريقة غير شرعية، ودون احترام شروط النظافة .

وأفاد بيان لخلية الإعلام والاتصال بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف ، أنه تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالظهرة من اكتشاف ورشة سرية متكونة من 3 مستودعات ببقعة الطلاوحية ببلدية الظهرة ، تقوم بصناعة المخللات بطريقة غير شرعية.

واستنادا لذات البيان ، جاءت هذه العملية استغلالا لمعلومات واردة للفرقة مفادها وجود ورشة سرية لصناعة و إعداد المخللات بمختلف أنواعها ، ليتم استفاء جميع الإجراءات القانونية و مداهمة الورشة من طرف أفراد الدرك الوطني بالتنسيق مع ممثل عن مديرية التجارة فرع تاوقريت ، و رئيس مكتب النظافة ببلدية الظهرة .

و بعد معاينة الورشة السرية تبين أن صاحبها يستغل ثلاث مستودعات لممارسة نشاط تصبير وتخليل الزيتون وبعض الخضار بطريقة غير شرعية ، مع حجز في البداية 14 برميلا سعة كل واحد منها 80 لترا تنبعث منهم روائح كريهة بداخلها مختلف المخللات كانت موجهة للاستهلاك البشري .

وأضاف البيان أن الكمية المحجوزة بعد استكمال العملية تمثلت في 223 برميلا من مختلف الأحجام معبأة بالزيتون والخضار المخللة من مختلف الأنواع، صهريجين بسعة 1000 لتر معبأين بالزيتون البنفسجي، 22 علبة بلاستكية ذات وزن 5.5 كلغ ، برميل من درسة الفلفل.

بالإضافة إلى آلة تقليدية لطحن الفلفل ، آلتين تقليديتين لرفع البراميل، جهاز قياس ملوحة المخللات، 3 أجهزة ميزان الكتروني، 20 قنطار من مادة الملح، براميل فارغة وعلب لتعبئة الزيتون بها علامات لمختلف المؤسسات الخاصة بممارسة نشاط تحويل وتصبير الخضر والفواكه .

وعقب ذلك تم إتلاف وردم المحجوزات وسط حضور اللجنة المكلفة بذلك ، مع تحرير محضر ضد المخالف بناء على تعليمات وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقادير .