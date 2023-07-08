درك برج بوعريريج يوجه نداء حول الطفلة المفقودة مريم

أصدرت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية برج بوعريريج بيانا بخصوص الطفلة المفقودة منذ يوم 4 من شهر جويلية الحالي والمدعوة ” زمبوع مريم ”.

وبإذن من وكيل الجمهورية توجه الدرك الوطني ببرج بوعريريج نداء لكل شخص شاهد الطفلة أولديه معلومات عنها من اجل التقدم الى مقر فرقة الدرك الوطني بثنية النصر ببرج بوعريريج. أوأقرب وحدة للدرك الوطني عبر التراب الوطني أوالاتصال على الرقم الأخضر.

وللإشارة فإن المفقودة ” مريم زمبوع ”البالغة من العمر 3 سنوات إبنة الحسين وقاسمية راوية والساكنة بأولاد دراج بولاية المسيلة كانت قد اختفت منتصف نهار يوم 04 / 07 / 2023 أثناء زيارة عائلية لقرية بوقطن بلدية ثنية النصر ببرج بوعريريج .