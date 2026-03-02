درك بريان يحجز أزيد من 12 طنًا من أحشاء ورؤوس المواشي غير الصالحة للاستهلاك

في إطار حماية المستهلك وقمع الغش خلال شهر رمضان الفضيل، تمكنت مصالح الدرك الوطني بـبريان من حجز 12.680 كلغ من أحشاء ورؤوس المواشي غير الصالحة للاستهلاك البشري. وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 01 الرابط بين غرداية والأغواط.

وجاءت العملية بعد توقيف شاحنة ذات برّاد كانت تنقل البضاعة في ظروف غير صحية ومجهولة المصدر.

وشملت المحجوزات 2000 وحدة من أرجل الأغنام، و60 وحدة من أرجل الأبقار و720 رأس غنم. إضافة إلى أحشاء وكبد ومادة دسمة (شحمة بيضاء)، بقيمة مالية تقدّر بـ650 مليون سنتيم.

وبعد معاينة الطبيبة البيطرية، تبيّن أن البضاعة غير صالحة للاستهلاك، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإتلافها تنفيذًا لتعليمات وكيل الجمهورية لدى محكمة بريان.