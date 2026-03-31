درك عنابة يضع حدًّا لعصابة أحياء زرعت الرعب وسط أحياء شعبية

تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة من وضع حد لعصابة أحياء تقوم بزرع الرعب وسط أحياء شعبية بالولاية.

وحسب بيان للمصالح ذاتها، تمت العملية بعد رواج مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تبيّن نشاط عصابة أحياء مدججة بأسلحة بيضاء وكلاب مدربة منتشرة بعدة أحياء بولاية عنابة.

وعلى الفور، تم تفعيل مخطط قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة في محاربة هذا النوع من الجرائم، بإقحام مختلف التشكيلات المدعمة بالثنائيات السينوتقنية، مع تفعيل عنصري الرصد والاستعلام.

وبعد ضبط خطة محكمة، تم تحديد هوية أفراد العصابة ومواقعها والمخابئ التي تستعملها في إخفاء أسلحتها.

وباشر مستخدمو الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالبركة الزرقاء والعناصر، مقحمةً جملة من الإجراءات والتفتيشات، التي أسفرت عن توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم. وحجز أسلحة بيضاء ووسائل مهيئة كدروع يستعملها أفراد العصابة.

وفور الانتهاء من التحقيق، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية. فيما لا تزال المجهودات متواصلة من أجل توقيف باقي أفراد العصابة بعد أن تم تحديد هويتهم.