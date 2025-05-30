درك عنابة يوقف أستاذاً استشفائيا جامعيا مُتلبساً في قضية رشوة

تمكن أفراد مصلحة البحث والتحري التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة، من الإطاحة بأستاذ استشفائي جامعي، يعمل بالمستشفى الجامعي ابن رشد بعنابة، وذلك على خلفية تورطه في قضية رشوة.

وتعود حيثيات القضية إلى تلقي مصالح الدرك الوطني شكوى رسمية مفادها قيام المعني بالأمر بابتزاز أحد المرضى من خلال طلبه مزية غير مستحقة، دون وجه حق، مقابل إجراء تدخل جراحي لأحد المرضى.

وعلى إثر ذلك باشرت المصلحة ذاتها تحقيقًا معمقًا تحت إشراف الجهات القضائية المختصة. حيث تم وضع خطة محكمة مكنت من توقيف المشتبه فيه.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وبمجرد الانتهاء من مجريات التحقيق، سيتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة. لمتابعته بتهم تتعلق بطلب موظف عمومي لمزية غير مستحقة لأداء عمل من واجبه القيام به، إضافة إلى إساءة استغلال الوظيفة.