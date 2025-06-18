درك أم البواقي يوقف امرأة سرّبت حل موضوع الرياضيات لشعبة آداب وفلسفة

تمكن مستخدمو المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، ممثلين في فرقة الأبحاث للدرك الوطني بعين مليلة، من توقيف المسماة (د. د) نبلغ من العمر 51 سنة، بتهمة جنحة نشر وتسريب مواضيع شهادة البكالوريا.

وذلك بعد إقدامها على نشر وتسريب، أثناء الامتحان، حلول ومواضيع مادة الرياضيات لشعبة آداب وفلسفة لشهادة البكالوريا - دورة جوان 2025 – باستعمال تطبيق “واتساب”.

العملية النوعية جاءت بناءً على معلومات واردة من المصلحة المركزية لمكافحة الإجرام السيبراني للدرك الوطني بالجزائر، مفادها قيام المشتبه فيها بعملية تسهيل الغش أثناء امتحان شهادة البكالوريا شعبة آداب وفلسفة. من خلال القيام بتسريب حلول مادة الرياضيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستعمال تطبيق واتساب.

وبعد الاستغلال الأمثل للمعلومات وتكثيف التحريات والتعمق في التحقيق مع الاستناد على التقارير التقنية الواردة من المصلحة. تم في اليوم نفسه التوصل إلى المشتبه فيها وتوقيفها، وحجز هاتف نقال ذكي نوع “رادمي”.

عقب استيفاء جميع الإجراءات القانونية، ستقدَّم المشتبه فيها أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.