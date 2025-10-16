درك البويرة يوقف شخصين لتورطهما في قضايا نصب واحتيال.. ويوجّه نداء للمواطنين

أعلنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبويرة أن مصالحها قامت بتوقيف كلٍّ من (هـ ج)، (هـ م) و(ك س)، لتورطهم في قضايا نصب واحتيال.

في هذا الصدد وجهت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبويرة نداءً لكل شخص وقع ضحية للمذكورين سلفاً أو شاهداً، التقرب أمام نيابة وكيل الجمهورية لدى محكمة امشدالة أو الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأحنيف. أو إلى أقرب فرقة إقليمية للدرك الوطني عبر التراب الوطني لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.