إعــــلانات
الوطني

درك البويرة يوقف شخصين لتورطهما في قضايا نصب واحتيال.. ويوجّه نداء للمواطنين

بقلم النهار أونلاين
درك البويرة يوقف شخصين لتورطهما في قضايا نصب واحتيال.. ويوجّه نداء للمواطنين
  • 703
  • 0

أعلنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبويرة أن مصالحها قامت بتوقيف كلٍّ من (هـ ج)، (هـ م) و(ك س)، لتورطهم في قضايا نصب واحتيال.

في هذا الصدد وجهت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبويرة نداءً لكل شخص وقع ضحية للمذكورين سلفاً أو شاهداً، التقرب أمام نيابة وكيل الجمهورية لدى محكمة امشدالة أو الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأحنيف. أو إلى أقرب فرقة إقليمية للدرك الوطني عبر التراب الوطني  لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

رابط دائم : https://nhar.tv/NXUyj
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer