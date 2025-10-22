درك البيض يحجز 144 كيلوغرامًا من الكيف المعالج

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالبنود (ولاية البيض) من حجز 144 كيلوغرامًا من الكيف المعالج مع توقيف شخصين.

العملية تمت أثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بخدمة شرطة المرور على مستوى الطريق الوطني رقم 06 ب، وبناءً على معلومات مفادها تمرير كمية من المخدرات، تم توقيف شاحنة بمبرد نوع (JMC).

وبعد مراقبة وثائقها الإدارية وتفتيشها تفتيشا أمنيا دقيقا، عثِر على مخبأ سري مهيَّأ للتهريب. على إثرها تم الاستعانة بالثنائي السينوتقني من أجل تفتيش الشاحنة.

حيث تم العثور على كمية من الكيف المعالج كانت مخبأة بالصندوق المهيأ للتهريب. ليتم توقيف سائق الشاحنة واقتياده إلى مقر الفرقة من أجل مواصلة التحقيق. كما أوقف شخص آخر من عناصر الشبكة.

العملية أسفرت عن حجز 144 كيلوغرامًا من الكيف المعالج، توقيف شخصين عمراهما بين 26 و31 سنة، حجز شاحة نوع (JMC) بمبرّد، وهاتفين نقالين.

بعد استكمال التحقيق، سيتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة.