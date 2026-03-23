درك العاصمة يُفكّك شبكة إجرامية منظمة تتاجر بالمخدرات والمهلوسات بالشراڨة

تمكنت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالشراڨة، إثر معلومات واردة، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية عابرة للحدود الوطنية مختصة في المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية عبر عدة ولايات من الوطن.

العملية جاءت بعد تنشيط عنصر الاستعلام وتكثيف التحريات واستعمال تقنيات التحري الخاصة. ما سمح بتحديد هوية عناصر الشبكة وأماكن نشاطها الإجرامي.

وتم وضع خطة أمنية محكمة أسفرت عن توقيف 9 أشخاص، وحجز 23100 قرص مهلوس من نوع بريغابالين، 5 مركبات سياحية كانت تستعمل في نقل هذه السموم، مبلغ مالي من العائدات الإجرامية وهواتف نقالة.

وسيُقدَّم أفراد الشبكة أمام وكيل الجمهورية فور الانتهاء من التحقيق.

