درمانين: اسمي الحقيقي “موسى” ولكن..

قال وزير الداخلية الفرنسي السابق، جيرالد درمانين، إنه لو كان اسمه موسى دارمانين لما كان رئيس بلدية أو وزيرا.

وقبل تسليم الشعلة إلى برونو ريتيليو، عاد جيرالد دارمانين إلى أصوله واسمه الأوسط موسى، نسبة إلى جده.

وأضاف “لو كان اسمي موسى درمانين، لما انتخبت رئيسا للبلدية ونائبا، وبلا شك لم أكن لأصبح وزيرا للداخلية”.

وخلال مراسم استلام وتسليم المهام مع خليفته، أراد جيرالد دارمانين أن يشكر بشكل خاص و”بحرارة” الرئيس إيمانويل ماكرون. الذي وثق به، لأكثر من سبع سنوات”.

كما عاد الذي يواصل مسيرته السياسية كنائب عن الشمال إلى تقييمه: «بالطبع ارتكبنا أخطاء، لكننا بذلنا قصارى جهدنا. »

وفي كلمته أمام خليفته، برونو ريتيللو، أبلغه بـ «الفرصة الاستثنائية» التي أتيحت له لتعيينه في وزارة الداخلية. «وهي الوزارة الأكثر اجتماعية على الإطلاق»، قبل أن يتمنى له النجاح. كما وكذلك لحكومة بارنييه.

واختتم: “أغادر وأنا أشعر بأنني خدمت بلدي بأفضل ما أستطيع”.